L’Islanda sarà il 52esimo Stato Usa | è polemica sul nuovo ambasciatore scelto da Trump E l’isola chiede spiegazioni a Washington

Recenti dichiarazioni hanno sollevato polemiche riguardo alla possibile inclusione dell’Islanda tra gli Stati Uniti, con l’isola che chiede chiarimenti a Washington. La questione si inserisce in un contesto di tensioni geopolitiche che coinvolge anche la Groenlandia e altri paesi europei, evidenziando le preoccupazioni delle nazioni interessate circa le possibili implicazioni di tali decisioni sulla loro sovranità e sicurezza.

Prima la Groenlandia, poi l’ Islanda? Mentre l’isola autonoma sotto il controllo della Danimarca si trova a fare i conti con le minacce quotidiane che arrivano da Washington, c’è un altro Paese europeo che teme di finire presto sui radar della Casa Bianca. Si tratta dell’Islanda, appunto, dove in questi giorni cominciano ad affiorare le prime preoccupazioni. L’Islanda come 52esimo stato. A ventilare l’ipotesi di un intervento contro l’isola vulcanica questa volta non è stato Donald Trump, bensì Billy Long, nominato ambasciatore in Islanda proprio dal presidente americano. L’ex deputato repubblicano del Missouri ha scherzato pubblicamente sul fatto che l’Islanda sarà il 52esimo stato americano e che lui sarà chiamato a ricoprire il ruolo di governatore. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Il premier della Groenlandia a muso duro con Trump: «Preferiamo l’Ue agli Usa». Doppio vertice a Bruxelles e Washington sul futuro dell’isola Leggi anche: Trump torna alla carica sulla Groenlandia, il nuovo inviato speciale: «Sarà nostra». La Danimarca convoca l’ambasciatore Usa: «Inaccettabile» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Politico, ma è dietro a un pay Wall e non può essere aperta senza abbonamento, tuttavia i media islandesi la stanno rimbalzando: il futuro ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Islanda avrebbe scherzato ieri davant - facebook.com facebook

