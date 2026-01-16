L' Iran prolunga il blackout internet a marzo e fa pagare alle famiglie delle vittime 7mila dollari per la restituzione dei corpi
Le autorità iraniane hanno annunciato la proroga del blackout internet fino a fine marzo, in concomitanza con Nowruz. Contestualmente, si segnalano nuove richieste di pagamento alle famiglie delle vittime, che devono versare circa 7.000 dollari per il recupero dei corpi. Questa decisione mantiene il silenzio sull’attuale situazione nel paese, rendendo difficile ottenere informazioni affidabili sulle condizioni e sugli sviluppi recenti.
Continuerà ancora il silenzio informativo imposto sull'Iran. Le autorità iraniane hanno deciso di prorogare il blocco all'accesso a internet almeno fino a Nowruz, il capodanno persiano, alla fine di marzo. Una scelta che rientra in una precisa strategia per riportare alla calma il paese intero. 🔗 Leggi su Today.it
Non sappiamo mai quando una rivolta diventa rivoluzione. Succede all’improvviso, come l’alba dopo una notte troppo lunga. Ma una cosa la sappiamo, da sempre: la tirannide divora le proprie figlie e i propri figli. In Iran il potere chiama “ordine” ciò che è viole - facebook.com facebook
