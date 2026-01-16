L’ipocrisia di Fico che vuole combattere il maschilismo a chiacchiere

L’atteggiamento di Fico, che si presenta come sostenitore della lotta al maschilismo, appare contraddittorio rispetto alle sue azioni e dichiarazioni. Per affrontare davvero stereotipi e ruoli di potere, è necessario un impegno concreto e coerente. Solo attraverso un cambiamento di approccio e di atteggiamento si può contribuire a eliminare discriminazioni e violenze di genere, promuovendo una cultura più equa e rispettosa.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Se vogliamo per davvero smantellare stereotipi, ruoli di potere e quella cultura maschilista che ancora oggi alimenta discriminazioni e violenza serve un cambio di passo chiaro. E come istituzioni abbiamo il dovere di lavorare in questa direzione”: parole e musica di Roberto Fico, presidente della Regione Campania, che con un post su Facebook annuncia il finanziamento di alcuni progetti per le scuole. Tutto bellissimo se non fossimo al festival dell’ipocrisia. È di pochi giorni fa la foto della Conferenza dei Capigruppo della Regione Campania che ha fatto il giro dei social: tutti uomini, neanche una donna, tra maggioranza e opposizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’ipocrisia di Fico, che vuole combattere il maschilismo a chiacchiere Leggi anche: Campania: Cerreto (FdI), 'imbarazzante ipocrisia di Fico su barca e casa' Leggi anche: Campania e sicurezza, poche chiacchiere più distintivi. Piantedosi snocciola i dati e sbugiarda Fico: lui e il centrosinistra contrari a ogni iniziativa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Regione Campania. Il Presidente Fico interviene sul Bilancio ed apre ad un nuovo reddito di cittadinanza regionale. Ecco cosa ha detto #RegioneCampania #giuntaregionale #robertofico #redditocittadinanza #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/il-pr - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.