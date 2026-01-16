L’International Rally Cup si rinnova

L’International Rally Cup 2026 si presenta con un calendario rinnovato e articolato. La stagione prenderà avvio dall’Isola d’Elba, con quattro tappe che promettono competizioni di alto livello. Un’occasione per appassionati e partecipanti di seguire un circuito consolidato, caratterizzato da sfide tecniche e paesaggi suggestivi, in un contesto di grande serietà e impegno.

L’International Rally Cup 2026 prende forma con un calendario di quattro gare che promettono spettacolo, sfide tecniche e una forte partecipazione di piloti di livello nazionale e internazionale. Il Gruppo di lavoro della serie ha proposto un campionato snello e costruito su gare di qualità. La competizione, giunta alla nuova stagione, conferma la sua importanza nel panorama rallystico italiano, unendo tradizione, tracciati suggestivi e difficoltà variabili che metteranno alla prova le capacità di guida, strategia e resistenza di equipaggi e vetture. La stagione prende il via sull’isola d’Elba, scenario affascinante e tecnico che mescola tratti veloci e tornanti insidiosi. 🔗 Leggi su Tuttorally.news

