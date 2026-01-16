L’attuale situazione in Iran vede un’intensa repressione delle proteste da parte del regime degli ayatollah, con molte vite innocentemente coinvolte. Donald Trump, focalizzato su altre priorità geopolitiche, si trova in un contesto internazionale complesso, dove il suo intervento appare limitato. Questa dinamica evidenzia le sfide diplomatiche e militari di un’area in cui le tensioni continuano a crescere, lasciando poche possibilità di azione immediata.

Militarmente sbilanciato sull’America latina, Donald Trump continua ad assistere, senza potere intervenire efficacemente, alla macelleria iraniana di decine di migliaia di studenti e di cittadini che protestano contro il regime degli ayatollah. Una tragedia infinita che ha trasformato l’Iran in un immenso campo di sterminio a cielo aperto. Ed è l’immagine riflessa del colossale ingorgo di iniziative planetarie del tycoon: i dazi, Gaza, Ucraina, Venezuela, Groenlandia, Iran, Nigeria, attacchi fratricidi ad Europa, Nato e Canada, licenziamento su due piedi di procuratori e alti funzionari statali, Guardia Nazionale nelle metropoli americane, caccia ai clandestini, contro attacco ai democratici e posizione equivoca nel caso del pedofilo Epstein e da penultima la delirante messa in stato d’accusa del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, sono soltanto alcune delle quotidiane mattane scatenate da Trump. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’ingorgo di sfide che costringe Trump ad abbandonare il massacro degli iraniani

