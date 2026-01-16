L' influencer parmigiana vittima dell' estrema destra americana | è diventata un' icona a sua insaputa

Giovanna Scotti, influencer parmigiana di 19 anni con un ampio seguito su Instagram e TikTok, si è trovata involontariamente al centro di un fenomeno internazionale. Senza volerlo, è diventata un’icona per gruppi dell’estrema destra e suprematisti bianchi negli Stati Uniti. La sua storia evidenzia come i social media possano veicolare messaggi e simboli inaspettati, sollevando questioni sulla responsabilità e la diffusione di contenuti online.

L'influencer parmigiana 19enne Giovanna Scotti, che ha 700 mila follower su Instagram e 2 milioni su Tik Tok è diventata, a sua insaputa, un'icona dell'estrema destra e dei suprematisti bianchi americani. Utilizzando l'intelligenza artificiale molti utenti, legati al mondo Incel e suprematista, hanno associato il suo volto a quello di Benito Mussolini e all'aquila nazista. Lo riporta Dagospia. La sua immagine è stata ‘rubata’ e modificata, senza il suo consenso, per esaltare una presunta bellezza europea ‘ariana’ e per giustificare le teorie razziste ed escludenti dell'estrema destra statunitense. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Icona nazionale o paladina dell’estrema destra? Brigitte Bardot divide la Francia Leggi anche: Il percorso politico di Brigitte Bardot, da Marianne della Repubblica a icona dell’estrema destra Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. L'influencer parmigiana vittima dell'estrema destra americana: è diventata un'icona a sua insaputa; Una giovane influencer parmigiana nel mirino dell'estrema destra americana; L'influencer parmigiana Gio Scotti vittima dell'AI: il suo volto usato dai neonazisti. Una giovane influencer parmigiana nel mirino dell'estrema destra americana - Il direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi anticipa i tempi principali della Gazzetta di domani. gazzettadiparma.it

Massacrato senza motivo, perde un occhio: due arresti Influencer parmigiana icona dei neonazi a sua insaputa Casa Pablo, il cuore della comunità Addio a Bruno Artoni, anima del Pedale veloce Scuole in montagna, l'allarme dei sindaci Filippo Rinaldi: ritratt facebook

Una giovane influencer parmigiana nel mirino dell'estrema destra americana x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.