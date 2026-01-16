L’inflazione cresce dell’1,5% nel 2025

Nel 2025, l'inflazione si attesta all’1,5%, secondo le ultime stime dell’Istat. Rispetto all’anno precedente, quando l’incremento dei prezzi era dell’1%, si rileva un aumento moderato dei costi di consumo. Questa variazione riflette le tendenze attuali dell’economia italiana e può influenzare le scelte di spesa delle famiglie e le politiche economiche.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.