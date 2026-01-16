L’inflazione cresce dell’1,5% nel 2025
Nel 2025, l'inflazione si attesta all’1,5%, secondo le ultime stime dell’Istat. Rispetto all’anno precedente, quando l’incremento dei prezzi era dell’1%, si rileva un aumento moderato dei costi di consumo. Questa variazione riflette le tendenze attuali dell’economia italiana e può influenzare le scelte di spesa delle famiglie e le politiche economiche.
La rilevazione dell' Istat conferma la stima sull'incremento dei prezzi al consumo che registrano in media un aumento dell'1,5% rispetto all'anno scorso quando era stato dell'1% nel 2024. A dicembre 2025 i prezzi aumentano dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell'1,2% su dicembre 2024. A dicembre corre anche il carrello della spesa a +1,9%, con un' accelerazione per alimenti e bevande +2,3%.
