Linea aretina | da lunedì 19 tornano in servizio i treni 18747 e 18754 voluti dalla Regione

A partire da lunedì 19 gennaio 2026, i treni 18747 e 18754 tornano in servizio sulla linea aretina, come stabilito dalla Regione. Questa riattivazione mira a migliorare la frequenza e l’affidabilità del servizio ferroviario nella zona, offrendo ai pendolari un’alternativa più efficiente per gli spostamenti quotidiani. La ripresa delle corse si inserisce in un piano di interventi volto a potenziare le infrastrutture e a garantire uno standard di mobilità più stabile.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – . Torneranno in servizio lungo la linea aretina due treni fortemente voluti dal territorio, ma attualmente sospesi dalla programmazione ferroviaria a causa di lavori di manutenzione programmata effettuati da RFI. Oltre al treno 18754 Arezzo–Firenze, ripristinato con il nuovo numero 94482 a seguito di una richiesta dell' assessore ai trasporti della Regione Toscana Filippo Boni, anche il treno 18747 riprenderà a circolare da Firenze fino ad Arezzo, senza esser più limitato a Pontassieve.

