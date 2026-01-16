L’industria italiana rialza la testa La Bce | prosegue la crescita nell’Ue

L’industria italiana inizia a mostrare segnali di ripresa, mentre la Bce conferma la prosecuzione della crescita nell’Unione Europea. Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia, sottolinea l’importanza di investimenti nell’istruzione e nella ricerca, evidenziando come il rafforzamento del capitale umano sia fondamentale per una crescita economica stabile e sostenibile nel Paese.

Il sistema anti-droni sviluppato con Regulus Cyber lega l'industria italiana a tecnologie testate nelle operazioni militari a Gaza

