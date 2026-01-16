L’industria italiana rialza la testa La Bce | prosegue la crescita nell’Ue
L’industria italiana inizia a mostrare segnali di ripresa, mentre la Bce conferma la prosecuzione della crescita nell’Unione Europea. Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia, sottolinea l’importanza di investimenti nell’istruzione e nella ricerca, evidenziando come il rafforzamento del capitale umano sia fondamentale per una crescita economica stabile e sostenibile nel Paese.
A suggerire la ricetta è Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia. L’Italia, dice all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Messina, ha bisogno di più laureati e di pagare loro salari simili a quelli degli altri Paesi europei con carriere meritocratiche, oltre a destinare maggiori risorse finanziarie all’università e alla ricerca, se vuole assicurarsi una "crescita stabile" dell’economia. L’istruzione infatti genera "elevati ritorni economici e sociali". Il cambio di passo è reso più urgente dal complesso contesto geopolitico, che porta al pettine i nodi strutturali del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
