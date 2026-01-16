L’industria batte un colpo dopo il lungo crollo

Da cms.ilmanifesto.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A novembre, l’industria italiana mostra segnali di ripresa dopo un lungo periodo di difficoltà. Dopo 26 mesi di flessione consecutiva tra il 2023 e il 2024, il settore tenta di invertire la tendenza, offrendo un primo segnale di stabilità e possibile ripresa economica. Questo dato rappresenta un passo importante per il settore industriale italiano, che cerca di rafforzarsi e di superare le criticità degli ultimi tempi.

A novembre l’industria italiana lancia un segnale di vitalità, interrompendo finalmente la «serie nera» di 26 mesi su 32 di flessione che ha caratterizzato il settore tra il 2023 e. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

l8217industria batte un colpo dopo il lungo crollo

© Cms.ilmanifesto.it - L’industria batte un colpo dopo il lungo crollo

Leggi anche: Operaio estratto vivo dopo 11 ore dal crollo della Torre dei Conti a Roma: il lungo applauso e come sta

Leggi anche: L’industria italiana cola a picco, nuovo crollo per la produzione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.