L’industria batte un colpo dopo il lungo crollo
A novembre, l’industria italiana mostra segnali di ripresa dopo un lungo periodo di difficoltà. Dopo 26 mesi di flessione consecutiva tra il 2023 e il 2024, il settore tenta di invertire la tendenza, offrendo un primo segnale di stabilità e possibile ripresa economica. Questo dato rappresenta un passo importante per il settore industriale italiano, che cerca di rafforzarsi e di superare le criticità degli ultimi tempi.
A novembre l’industria italiana lancia un segnale di vitalità, interrompendo finalmente la «serie nera» di 26 mesi su 32 di flessione che ha caratterizzato il settore tra il 2023 e. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Operaio estratto vivo dopo 11 ore dal crollo della Torre dei Conti a Roma: il lungo applauso e come sta
Leggi anche: L’industria italiana cola a picco, nuovo crollo per la produzione
La transizione del business di Eni verso l’energia sostenibile pare stia divenendo realtà. A Brindisi e a Taranto, primi segnali grazie ad Eni Storage Systems joint venture, nata da un accordo con Seri Industrial per la produzione di batterie ed economia circolar - facebook.com facebook
++Istat: a novembre la produzione industriale batte le attese e sorprende al rialzo: +1,4% su anno e +1,5% su mese (dato atteso: -0,6% su anno)++ x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.