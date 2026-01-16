L’industria batte un colpo dopo il lungo crollo

A novembre, l’industria italiana mostra segnali di ripresa dopo un lungo periodo di difficoltà. Dopo 26 mesi di flessione consecutiva tra il 2023 e il 2024, il settore tenta di invertire la tendenza, offrendo un primo segnale di stabilità e possibile ripresa economica. Questo dato rappresenta un passo importante per il settore industriale italiano, che cerca di rafforzarsi e di superare le criticità degli ultimi tempi.

