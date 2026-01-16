L’incredibile tasso di produzione di aerei da combattimento della Cina
L'articolo del RUSI del 8 gennaio analizza il livello di produzione di aerei da combattimento in Cina, confrontandolo con quello della Russia. Viene esaminato il numero di unità costruite e il potenziale industriale delle due nazioni, offrendo uno sguardo obiettivo sullo sviluppo militare nel settore aeronautico. Questa analisi fornisce elementi utili per comprendere le capacità e le strategie di difesa della Repubblica Popolare Cinese.
Un articolo del RUSI (Royal United Service Institute) pubblicato l’ 8 gennaio mette a confronto il potenziale aereo della Russia con quello della Repubblica Popolare Cinese (RPC), in particolare per quanto riguarda il numero di aerei costruiti. A colpire non è tanto l’evoluzione delle forze aeree russe, passate, durante il conflitto in Ucraina, da una condizione iniziale di difficoltà dovuta all’attrito subito nelle operazioni, a una in cui hanno dimostrato capacità di adattamento ed evoluzione, al punto che oggi continuano a rappresentare una minaccia per la NATO, bensì i passi da gigante compiuti dalla PLAAF ( People’s Liberation Army Air Force ), in particolare per quanto riguarda la produzione di velivoli. 🔗 Leggi su It.insideover.com
