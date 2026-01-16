L’imperialismo di Trump mette a rischio la Nato

L’imperialismo di Trump rappresenta una minaccia per la stabilità della NATO. Un’azione unilaterale come l’occupazione della Groenlandia potrebbe compromettere irreparabilmente l’alleanza atlantica, mettendo a rischio la sicurezza collettiva. È importante analizzare con attenzione le dinamiche diplomatiche e strategiche che circondano queste possibili scelte, per comprendere le conseguenze di un escalation che potrebbe ridisegnare gli equilibri internazionali.

Nel 1949, l’anno della fondazione della Nato, la sua missione era stata riassunta con una battuta: “Tenere l’Unione Sovietica fuori, gli americani dentro e i tedeschi sotto controllo”. Era il contesto dell’epoca, con l’inizio della guerra fredda tra gli occidentali e l’Unione sovietica e la sfiducia ancora forte nei confronti della Germania all’indomani della seconda guerra mondiale. Da allora il mondo è molto cambiato, come dimostra il fatto che la crisi in corso sulla Groenlandia contrappone paesi alleati della Nato, nello specifico l’amministrazione statunitense di Donald Trump e gli europei. 🔗 Leggi su Internazionale.it

