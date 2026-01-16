L’imperialismo di Trump rappresenta una minaccia per la stabilità della NATO. Un’azione unilaterale come l’occupazione della Groenlandia potrebbe compromettere irreparabilmente l’alleanza atlantica, mettendo a rischio la sicurezza collettiva. È importante analizzare con attenzione le dinamiche diplomatiche e strategiche che circondano queste possibili scelte, per comprendere le conseguenze di un escalation che potrebbe ridisegnare gli equilibri internazionali.

Nel 1949, l’anno della fondazione della Nato, la sua missione era stata riassunta con una battuta: “Tenere l’Unione Sovietica fuori, gli americani dentro e i tedeschi sotto controllo”. Era il contesto dell’epoca, con l’inizio della guerra fredda tra gli occidentali e l’Unione sovietica e la sfiducia ancora forte nei confronti della Germania all’indomani della seconda guerra mondiale. Da allora il mondo è molto cambiato, come dimostra il fatto che la crisi in corso sulla Groenlandia contrappone paesi alleati della Nato, nello specifico l’amministrazione statunitense di Donald Trump e gli europei. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’imperialismo di Trump mette a rischio la Nato

Leggi anche: Armi nucleari, la Nato senza strategia: il vuoto mette a rischio la deterrenza

Leggi anche: Minacce Usa alla Groenlandia: Trump mette in imbarazzo Ue, Nato e Italia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’imperialismo di Trump mette a rischio la Nato - Se Washington decidesse di occupare la Groenlandia con la forza sarebbe la fine dell’alleanza atlantica. internazionale.it

Il nuovo imperialismo. L’attacco al Venezuela dimostra che Donald Trump non concepisce limiti all’esercizio del suo potere. La nuova copertina di Internazionale con un'illustrazione di Javier Jaén. Il sommario: http://intern.az/1P88 facebook

Non solo clima: se l’imperialismo di Trump punta sui combustibili fossili, il Green deal è sempre più uno strumento di libertà e autonomia strategica per l’Europa x.com