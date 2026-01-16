Licenziato per il resto di una macchinetta del caffè | l’azienda condannata a restituirgli 18 mensilità
Un lavoratore metalmeccanico con oltre dieci anni di esperienza è stato licenziato per il resto di una macchinetta del caffè. La sentenza ha condannato l’azienda a restituirgli 18 mensilità come indennizzo. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare i diritti dei lavoratori e le procedure legali in materia di licenziamento.
Dopo una carriera di oltre dieci anni come metalmeccanico, era stato licenziato per il resto di un caffè. E adesso, a più di un anno di distanza, la giustizia gli ha dato ragione e ha condannato l’azienda a restituirgli ben diciotto mensilità. La vicenda risale al giugno 2024, in una ditta del Bresciano: il protagonista non aveva ricevuto il resto dalla macchinetta del caffè, e il giorno successivo aveva discusso con un collega che lo aveva visto prendere delle monete all’arrivo del tecnico del distributore. Il tecnico, però, aveva negato di aver acconsentito tale gesto. Così, il lavoratore aveva restituito la somma di un euro e sessanta centesimi, ma due settimane dopo era stato licenziato dall’azienda poiché quest’ultima non era sicura del consenso dell’addetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
