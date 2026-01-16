Un lavoratore metalmeccanico con oltre dieci anni di esperienza è stato licenziato per il resto di una macchinetta del caffè. La sentenza ha condannato l’azienda a restituirgli 18 mensilità come indennizzo. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare i diritti dei lavoratori e le procedure legali in materia di licenziamento.

Dopo una carriera di oltre dieci anni come metalmeccanico, era stato licenziato per il resto di un caffè. E adesso, a più di un anno di distanza, la giustizia gli ha dato ragione e ha condannato l’azienda a restituirgli ben diciotto mensilità. La vicenda risale al giugno 2024, in una ditta del Bresciano: il protagonista non aveva ricevuto il resto dalla macchinetta del caffè, e il giorno successivo aveva discusso con un collega che lo aveva visto prendere delle monete all’arrivo del tecnico del distributore. Il tecnico, però, aveva negato di aver acconsentito tale gesto. Così, il lavoratore aveva restituito la somma di un euro e sessanta centesimi, ma due settimane dopo era stato licenziato dall’azienda poiché quest’ultima non era sicura del consenso dell’addetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Licenziato per il resto di una macchinetta del caffè: l’azienda condannata a restituirgli 18 mensilità

Leggi anche: Viene licenziato per il resto del caffè alla macchinetta, ma l'azienda viene condannata: Gli deve 18 mensilità

Leggi anche: Licenziato per il resto del caffè alla macchinetta, il giudice gli dà ragione: perché l’azienda è stata condannata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Licenziato per il resto del caffè vince la causa in tribunale | l’azienda deve risarcirlo con 18 mensilità; Licenziato per il costo di un caffè maxi risarcimento dall’azienda di Brescia; Prende 1,60 euro di resto dalla macchinetta del caffè | perde il lavoro ma vince in tribunale.

Licenziato per il resto di una macchinetta del caffè: l’azienda condannata a restituirgli 18 mensilità - Un metalmeccanico licenziato per aver preso 1,60€ dalla macchinetta del caffè vince la causa: il Tribunale lo risarcisce con 18 mensilità ... ilfattoquotidiano.it