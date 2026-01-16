Librokilo torna a Parma il 1° febbraio
Il 1° febbraio, Librokilo torna a Parma, offrendo un’ampia selezione di libri recuperati dal macero. Dopo il positivo riscontro della prima edizione, l’evento si propone di promuovere la cultura e la lettura attraverso la riqualificazione di testi destinati alla distruzione. Un’occasione per riscoprire libri salvati e contribuire alla diffusione della cultura in modo sostenibile.
Dopo il grande successo della prima edizione, Librokilo torna a Parma con una vastissima selezione di libri salvati dal macero. Domenica 1° febbraio (dalle 10:00 alle 19:00) sarà di nuovo possibile acquistare tantissimi libri a 10 euro al kilo nel meraviglioso spazio di ColonneVentotto, una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
