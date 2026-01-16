Libero un altro italiano Il gesto di Machado | dà il suo Nobel a Trump

Il gesto di Machado, che ha consegnato il suo Nobel a Donald Trump, ha suscitato molte riflessioni. Nel frattempo, alle 8.22 ora italiana, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato su X che anche Luigi Gasperin è stato liberato. Questi eventi si inseriscono in un quadro di sviluppi politici e sociali di rilievo, evidenziando come i momenti di tensione possano aprire a nuove dinamiche internazionali.

Sono le 8.22 del mattino ora italiana. Su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani scrive: "Anche Luigi Gasperin è libero". Sollievo, gioia. Un altro italiano è fuori dal girone infernale delle carceri venezuelane. Gasperin ha 77 anni. Arrestato il 7 agosto dell’anno scorso. Contro di lui, accuse vaghe. Non vere. Luigi è stanco, stanchissimo. Provato. Ma su un punto non transige: vuole tornare subito a Maturin, nello Stato di Monagas. Lì c’è la sua azienda. Dunque – mentre Maria Machado (foto), leader dell’opposizione venezuelana, in serata fa sapere di aver consegnato il suo premio Nobel per la pace a Donald Trump nel loro incontro alla Casa Bianca, o meglio la medaglia – dopo Alberto Trentini e l’imprenditore Mario Burlò, un altro italiano è tornato a respirare la libertà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Libero un altro italiano. Il gesto di Machado: dà il suo Nobel a Trump Leggi anche: Ora Machado vuole dare il suo Nobel a Trump: «Lo merita più di me» Leggi anche: Venezuela: Maria Corina Machado ha consegnato a Trump il suo premio Nobel per la pace Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Belen Rodriguez, il gesto social di Andrea Iannone aumenta i rumors (e le ipotesi su Elodie). Cosa succede; Libero un altro italiano. Il gesto di Machado: dà il suo Nobel a Trump; Alberto Trentini libero, l‘abbraccio di tutta l’Italia; Alberto Trentini è libero. Libero un altro italiano. Il gesto di Machado: dà il suo Nobel a Trump - Su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani scrive: "Anche Luigi Gasperin è libero". quotidiano.net

5, 10 o 21 km, Milano, contributo libero 100% in beneficienza, altro che 40€ per 10km! facebook

Un altro italiano scarcerato in #Venezuela, Luigi Gasperin è di nuovo libero x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.