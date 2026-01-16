Liberato un immobile occupato abusivamente dal 2009

Nel 2009 un immobile è stato occupato senza titolo. Recentemente, i carabinieri di Cisterna hanno eseguito un decreto di reintegra, emesso dal tribunale di Latina su richiesta della procura. L’operazione si basa su documentazioni raccolte dai militari, che attestano l’occupazione abusiva. Questa azione conclude un procedimento avviato per ripristinare la piena legittimità dell’immobile.

