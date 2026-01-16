Lezioni di Scienze al Nuovo | il via con il fisico e divulgatore Paolo Ferri

Il 18 gennaio alle ore 11.00, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, si inaugura la nuova serie delle Lezioni di Scienze, promossa da Editori Laterza e Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine. La prima lezione, affidata al fisico e divulgatore Paolo Ferri, darà avvio a un ciclo di incontri dedicati alla divulgazione scientifica, offrendo un’occasione di approfondimento accessibile e accurato per il pubblico.

Si inaugura domenica 18 gennaio alle ore 11.00 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine la nuova serie delle Lezioni di Scienze, una collaborazione Editori Laterza e Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.Ad aprire il nuovo ciclo di Lezioni Aria, fuoco, terra, acqua sarà il professor Paolo Ferri con.

