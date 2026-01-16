Leyen | Mercosur risultato generazione

L’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur rappresenta il risultato di oltre vent’anni di negoziati tra numerosi leader e negoziatori. Questo accordo mira a rafforzare i rapporti commerciali e politici tra le due regioni, segnando un passo importante nel dialogo internazionale. La sua realizzazione riflette l’impegno di molte parti nel raggiungimento di un’intesa stabile e duratura, in un contesto di crescente integrazione economica globale.

20.20 "Per oltre due decenni,innumerevoli negoziatori e leader hanno lavorato all' accordo Ue-Mercosur. E' stato un processo durato 25 anni ed ora lo abbiamo concluso. E' il risultato di una generazione". E' quanto detto dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen durante la conferenza a Rio de Janeiro con il Presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. "Oggi è un giorno davvero speciale. Tra le nostre regioni e i nostri popoli, il meglio deve ancora venire", ha sottolineato la Presidente von der Leyen.

