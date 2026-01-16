L’ex centrocampista italiano Albertini ha recentemente evidenziato un alto livello di qualità in McTominay, sorprendendo positivamente. Di seguito, riportiamo integralmente l’articolo pubblicato da un sito inglese, per offrire ai lettori italiani una traduzione fedele e chiara di quanto scritto.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’ex centrocampista dell’AC Milan e dell’Italia Demetrio Albertini ha ammesso di essere rimasto sorpreso dal “livello di qualità estremamente elevato” posseduto da Scott McTominay. Il nazionale scozzese è stato nominato MVP della Serie A la scorsa stagione dopo aver aiutato il Napoli a vincere lo scudetto dopo il suo passaggio dal Manchester United. Ha segnato 12 gol e registrato quattro assist nella stagione 2024-25, con solo Romelu Lukaku (14) che ha segnato più spesso per la squadra di Antonio Conte la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’ex centrocampista italiano Albertini ha sorpreso “l’alto livello di qualità” di McTominay

