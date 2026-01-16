Letizia di Spagna l’inestimabile eredità di Irene di Grecia a Leonor e Sofia

Il 15 gennaio, la Casa Reale spagnola ha comunicato la scomparsa di Irene di Grecia, sorella della Regina madre Sofia e zia di Felipe VI. La sua morte segna la perdita di una figura importante nella storia della monarchia spagnola, lasciando un’eredità di legami e tradizioni familiari che si riflettono nelle figure di Leonor e Sofia, le attuali principesse.

La Casa Reale spagnola ha annunciato lo scorso 15 gennaio la morte di Irene di Grecia, sorella della Regina madre Sofia e zia di Felipe. La Principessa possedeva una meravigliosa collezione di gioielli che ora potrebbe passare a Leonor e Sofia, figlie di Letizia di Spagna. Letizia di Spagna, Irene di Grecia e il lascito all'ONG. È stata una settimana molto difficile per Letizia di Spagna e suo marito Felipe. La Regina ha mantenuto fede ai suoi impegni istituzionali, mostrandosi con look essenziali proprio in rispetto al peggioramento delle condizioni di salute di Irene di Grecia che poi è deceduta giovedì 15 gennaio.

