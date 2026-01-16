Lesioni permanenti dopo un intervento dal dentista va a processo ma la prima udienza è a ottobre 2027
Una donna di 51 anni ha avviato un procedimento civile a seguito di lesioni neurologiche permanenti dovute a un intervento dentistico. La prima udienza del processo è programmata per ottobre 2027, a due anni dalla presentazione della causa. La vicenda evidenzia le tempistiche legali e le conseguenze di eventuali danni causati da interventi odontoiatrici.
Una donna di 51 anni che ha riscontrato danni neurologici permanenti dopo un intervento dal dentista si è vista fissare la prima udienza del processo civile dopo due anni da quando ha fatto causa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Milano, 22enne accoltellato in Corso Como il 12 ottobre resta invalido "dopo lesioni permanenti a una gamba": 5 arresti tutti originari di Monza
Leggi anche: Lesioni durante l'applicazione delle faccette, dentista a processo
Lesioni permanenti dopo un intervento dal dentista, va a processo ma la prima udienza è a ottobre 2027; Quattordici coltellate alla moglie. Ha agito con premeditazione: tredici anni e mezzo al marito.
Lesioni permanenti dopo un intervento dal dentista, va a processo ma la prima udienza è a ottobre 2027 - Una donna di 51 anni che ha riscontrato danni neurologici permanenti dopo un intervento dal dentista si è vista fissare la prima udienza del processo ... fanpage.it
Infezione dopo interventi alla cataratta, i batteri che l’hanno causata - In 10 pazienti si erano recati presso una clinica privata a Catania, tutti per uno stesso tipo di intervento di routine: la rimozione della cataratta. dilei.it
ARRESTATO DAI CARABINIERI - Dopo l'aggressione hanno minacciato la vittima e il testimone, ora sono finiti in carcere per lesioni gravissime e permanenti: uno dei due arrestati si trovava nel riminese per questioni di lavoro facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.