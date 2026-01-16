Lesioni permanenti dopo un intervento dal dentista va a processo ma la prima udienza è a ottobre 2027

Una donna di 51 anni ha avviato un procedimento civile a seguito di lesioni neurologiche permanenti dovute a un intervento dentistico. La prima udienza del processo è programmata per ottobre 2027, a due anni dalla presentazione della causa. La vicenda evidenzia le tempistiche legali e le conseguenze di eventuali danni causati da interventi odontoiatrici.

