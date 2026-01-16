Leone XIV conforto e commozione per le vittime di Crans-Montana

Papa Leone XIV esprime vicinanza e conforto ai familiari delle vittime della strage di Crans-Montana. Con un atteggiamento di sobrietà e rispetto, il Pontefice si rivolge a chi attraversa un momento di dolore, offrendo parole di solidarietà e speranza in un clima di silenziosa riflessione. L'incontro si svolge in un’atmosfera di rispetto e umanità, sottolineando l’importanza di condividere il dolore e di sostenersi nel lutto.

Commosso, Papa Leone XIV accoglie i familiari delle vittime della strage di Crans-Montana. Il clima di profondo raccoglimento, il linguaggio volutamente essenziale, il conforto a chi ha subito un dolore difficile da spiegare. Questi gli elementi che hanno caratterizzato l'incontro. Un ritrovo che il Pontefice ha così illustrato: «Quando ho saputo che da parte vostra qualcuno aveva chiesto questo incontro, ho detto subito: sì, troveremo il tempo». Nessuna formalità, semplicemente il desiderio di condividere un momento di sofferenza attraverso il sostegno della fede: «Volevo almeno avere l'opportunità di condividere un momento che per voi è una prova di ciò che crediamo», riconoscendo l'incolmabile sproporzione tra le parole di conforto e l'estrema violenza dell'esperienza vissuta.

