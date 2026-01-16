Leone abroga la Pasqua di Bergoglio

Il prossimo Giovedì Santo, il Papa celebrerà il rito della lavanda dei piedi in Laterano, come da tradizione. Questo gesto, che Francesco aveva solitamente svolto in centri migranti e carceri, rappresenta un momento di umiltà e servizio. Con questa scelta, il Pontefice mantiene viva la simbologia della Pasqua, adattandola alle esigenze e alle realtà del tempo.

Il prossimo Giovedì santo, il pontefice officerà in Laterano il rituale della lavanda dei piedi, che Francesco celebrava in centri migranti e carceri. L’ultimo a Regina Coeli. Più d’una volta questo giornale ha fatto notare che papa Leone XIV sta intraprendendo un’opera sottile e incisiva - anche a livello culturale - di recupero dei contenuti, dei linguaggi e dei simboli della tradizione cattolica. Così, ieri, la Prefettura della Casa pontificia, che si occupa del calendario degli incontri e degli appuntamenti del Papa, ha annunciato che il pontefice, il 2 aprile prossimo, celebrerà la messa «in Coena Domini», in occasione del Giovedì santo e dell’inizio del Triduo pasquale, «nella basilica di San Giovanni in Laterano». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Leone abroga la Pasqua di Bergoglio Leggi anche: Papa Leone celebra la messa per vescovi e cardinali defunti. Il ricordo di Bergoglio Leggi anche: Papa Leone, l'omelia di Natale: Gaza, guerre, Bergoglio e la strigliata alla Chiesa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Leone XIV taglia i ponti con Bergoglio. Ecco perché ha soppresso la Commissione per le donazioni alla Santa Sede - Leone XIV abroga la Commissione per le donazioni alla Santa Sede, segnando per l’ennesima volta una discontinuità con Francesco Leone XIV prende sempre più le distanze da Francesco. panorama.it Papa Leone XIV, cosa diceva di Francesco nel 2023: «Non tutti i nostri incontri sono stati in accordo . Preferivo stare in Perù» - Papa Leone XIV si è recato, sabato pomeriggio 10 maggio 2025, a sorpresa a Santa Maria Maggiore per pregare sulla tomba di Francesco, lasciando una rosa bianca sulla lapide. leggo.it BASILICATA. CRESCE L’INDIGNAZIONE PER IL CASO VITALIZI AI CONSIGLIERI REGIONALI CON I SOLDI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER PROGETTI SOCIALI. LA CISL: “ABROGARE IL PROVVEDIMENTO E DESTINARE LE RISORSE PER RIDURRE - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.