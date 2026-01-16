L’Ente Parco del Cilento presenta Il coraggio del piccolo Peppino la volpe che salvò il Centaurino

L’Ente Parco del Cilento presenta “Il coraggio del piccolo Peppino, la volpe che salvò il Centaurino”, un racconto dedicato ai più giovani. In un mondo che corre verso il benessere e il superfluo, sono i bambini a essere chiamati a proteggere e rispettare l’ambiente. Questa storia invita a riflettere sull’importanza di valori come il coraggio e la tutela della natura, attraverso un’avventura semplice e significativa.

Tempo di lettura: 3 minuti " Se gli adulti corrono, inseguono, costretti a farlo anche, l'utopia del benessere economico, delle comodità e del superfluo, tocca ai più piccoli indossare l'armatura dei cavalieri, montare in sella ai loro destrieri ed ergersi fieri a difesa dei luoghi, dell'ambiente. Della nostra Madre Terra. Il coraggio del piccolo Peppino è il coraggio che dobbiamo trovare noi tutti per difendere il nostro Mondo. Una ricchezza che non è nostra; che dobbiamo preservare e proteggere, lasciandola in eredità ai nostri figli e ai nostri nipoti che saranno i custodi di nostra Madre Terra".

