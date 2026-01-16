Analisi e dettagli sulla partita Lens-Auxerre, valida per il turno 18 di Ligue 1, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 17:00. Verranno fornite le formazioni ufficiali, le quote, i pronostici e i convocati delle due squadre, offrendo un quadro completo sulla sfida tra il capolista Lens e l’Auxerre. Un approfondimento utile per chi desidera conoscere le ultime novità e le previsioni relative a questa importante gara di campionato.

Turno numero 18 di Ligue1 e tocca al Lens capolista difendere il primato dagli assalti del PSG nella sfida casalinga contro l’Auxerre. I sang et or hanno regolato dopo il Tolosa anche il Sochaux con un perentorio 0 a 3, in una gara che ha visto il rinvio di un giorno a causa del maltempo nella zona di Montbeliard. Ha ripreso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lens-Auxerre (sabato 17 gennaio 2026 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Leggi anche: Lens-Auxerre (sabato 17 gennaio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici, convocati

Leggi anche: Lens-Auxerre (sabato 17 gennaio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Sport in tv oggi (sabato 17 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Dove vedere Cagliari-Juventus, il tennis e tutto lo sport in tv del 17 gennaio; Calcio estero, il programma del weekend: Manchester si ferma per il Derby. PSG e Barça, notti decisive..

Lens-Auxerre: lo streaming gratuito della gara di Ligue1 - I padroni di casa arrivano lanciati da una lunga serie di vittorie e guidano la classifica ... msn.com