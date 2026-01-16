Lens-Auxerre sabato 17 gennaio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Il 17 gennaio 2026 alle ore 17:00 si disputa Lens-Auxerre, partita valida per il turno 18 di Ligue 1. La sfida vede il Lens, capolista, affrontare l’Auxerre in un incontro importante per la classifica. In questa analisi troverete formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro completo per comprendere le potenzialità delle due squadre in vista di questa partita.

Turno numero 18 di Ligue1 e tocca al Lens capolista difendere il primato dagli assalti del PSG nella sfida casalinga contro l’Auxerre. I sang et or hanno regolato dopo il Tolosa anche il Sochaux con un perentorio 0 a 3, in una gara che ha visto il rinvio di un giorno a causa del maltempo nella zona di Montbeliard. Ha ripreso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

