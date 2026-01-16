Legge di bilancio Fita | Cancellato il divieto di compensazione delle accise Sventata la crisi di liquidità dell’autotrasporto

La legge di bilancio ha rimosso il divieto di compensazione delle accise, contribuendo a prevenire una potenziale crisi di liquidità nel settore dell’autotrasporto. Grazie all’intervento di Cna Fita, le imprese del comparto potranno continuare a operare con maggiore stabilità, evitando difficoltà finanziarie che avrebbero potuto compromettere la loro attività e la continuità dei servizi di trasporto.

ROMA – Grazie all’iniziativa di Cna Fita è stato scongiurato il rischio di una grave crisi di liquidità per le imprese del settore dell’autotrasporto. Nella legge di bilancio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è stata cancellata la disposizione intesa a limitare la compensazione dei crediti d’imposta. Pertanto, il rimborso per il pagamento delle accise sul gasolio resta compensabile con i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro. La positiva azione di sensibilizzazione politica promossa dalle Confederazione nel corso dell’esame parlamentare della manovra ha messo al riparo 1,8 miliardi di euro di liquidità da un divieto di compensazione che sarebbe risultato a dir poco rovinoso. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Legge di bilancio, Fita: “Cancellato il divieto di compensazione delle accise. Sventata la crisi di liquidità dell’autotrasporto” Leggi anche: Cna Fita e Confartigianato Trasporti: “No alla compensazione dei crediti delle accise nel Ddl Bilancio” Leggi anche: Diesel: aumento delle accise con la Legge di Bilancio 2026 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Legge di Bilancio 2026: eliminato il divieto di compensazione delle accise - Con un comunicato del 15 gennaio 2026 CNA Fita ha reso noto che nella legge di bilancio 2026 è stata cancellata la disposizione intesa a limitare ... ipsoa.it

