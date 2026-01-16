Lega Germanà | Siamo un partito in forte crescita

La Lega continua il suo percorso di crescita, con un aumento di iscritti che si mantiene stabile anche in Sicilia. A livello nazionale, l’incremento dei tesserati raggiunge il 31 per cento, con la regione che conferma il suo ruolo contribuendo all’espansione del partito. Questa tendenza evidenzia un rafforzamento della presenza della Lega nel territorio e il consolidamento del suo radicamento tra i cittadini.

"La Lega cresce in Sicilia con un incremento di iscritti mai registrato prima. Sul piano nazionale l'aumento dei tesserati è pari al 31 per cento, e la Sicilia è tra le regioni che contribuisce aumentando anche quest'anno il numero dei tesserati. Chiudo il secondo anno alla guida della Lega in Sicilia, stabilendo un nuovo record ma il merito è certamente di tutta la squadra, dai parlamentari a tutti i nostri amministratori. Contiamo su oltre 400 amministratori locali tra sindaci, assessori e consiglieri comunali e provinciali, che ringrazio per gli sforzi profusi assieme ai commissari provinciali.

