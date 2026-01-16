Lecce il suo cane aggredito e ucciso da un altro | donna incinta perde il figlio per un malore

A Lecce, una donna incinta di tre mesi ha perso il bambino dopo un episodio di aggressione che ha coinvolto il suo cane, ucciso da un altro animale. La vicenda ha generato preoccupazione e si stanno valutando eventuali collegamenti tra i due eventi. Le autorità hanno avviato un'inchiesta per approfondire le circostanze e chiarire le cause di quanto accaduto.

Incinta al terzo mese, assiste alla scena del suo bulldog aggredito e ucciso da un cane di razza amstaff, avverte un malore e viene trasportata in ospedale: poche ore dopo perde il feto. È quanto avvenuto a Merine, frazione di Lizzanello (Lecce) a una donna di 49anni al terzo mese di gravidanza. Si cerca una possibile correlazione tra i due episodi: aperta un'inchiesta. L'aggressione al bulldog si è verificata domenica 11 gennaio all'interno di un complesso residenziale. Qui la donna era in compagnia del suo cane, che è stato aggredito improvvisamente dall'amstaff, libero e senza museruola.

