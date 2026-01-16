Leão decisivo a Como | assist e secondo posto per apporto offensivo
Nel match tra Como e Milan, Rafael Leão si conferma elemento chiave, contribuendo alla vittoria rossonera con un assist e un ruolo offensivo rilevante. La sua partecipazione è stata determinante nel risultato finale di 3-1, evidenziando il suo apporto nel corso della stagione. La sua presenza in campo continua a rappresentare un valore importante per il Milan, rafforzando la sua posizione in classifica e il suo ruolo nel reparto offensivo.
Il Milan vince 3-1 a Como e nella rimonta rossonera c’è, puntuale, la firma di Rafael Leão: assist per il primo gol di Adrien Rabiot e un dato che certifica il suo peso specifico nel torneo. Dalla sua prima partecipazione a una rete in questa Serie A, il portoghese è secondo per contributo offensivo complessivo, superato solo da Lautaro Martínez. Numeri che raccontano leadership. Il contributo di Leão non è episodico. Nel periodo considerato ha preso parte a nove reti – sette gol e due assist – una produzione che lo colloca immediatamente alle spalle dell’attaccante dell’Inter. Un rendimento che si è acceso dopo la doppietta contro la Fiorentina alla settima giornata e che da allora accompagna le partite chiave del Milan. 🔗 Leggi su Milanzone.it
