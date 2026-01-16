Leão decisivo a Como | assist e secondo posto per apporto offensivo

Nel match tra Como e Milan, Rafael Leão si conferma elemento chiave, contribuendo alla vittoria rossonera con un assist e un ruolo offensivo rilevante. La sua partecipazione è stata determinante nel risultato finale di 3-1, evidenziando il suo apporto nel corso della stagione. La sua presenza in campo continua a rappresentare un valore importante per il Milan, rafforzando la sua posizione in classifica e il suo ruolo nel reparto offensivo.

