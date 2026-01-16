Leao che bordata | Costacurta smonta il mito rossonero e accende il dibattito sul vero valore di Rafa

Nel mondo del calcio, le valutazioni sui giocatori spesso generano dibattiti accesi. Recentemente, Costacurta ha analizzato in modo diretto il talento di Leao, evidenziando punti di forza e limiti. Questa riflessione ha riacceso le discussioni sul reale valore dell’attaccante rossonero, coinvolgendo tifosi e addetti ai lavori in un confronto che mette in luce le diverse prospettive sul suo ruolo e sulle aspettative future.

Costacurta senza filtri su Leao: talento, limiti e aspettative. Un’analisi che divide tifosi e addetti ai lavori. C’è un modo diretto, quasi brutale, di dire le cose quando non si ha nulla da difendere se non la propria idea di calcio. Alessandro “Billy” Costacurta appartiene a questa categoria. E quando parla di Rafael Leao, lo fa senza sconti, senza diplomazia, senza quella cautela che spesso accompagna i giudizi sui grandi talenti. Il risultato è una presa di posizione che pesa, perché arriva da chi il calcio lo ha vissuto ad altissimo livello e con standard molto precisi. – Foto Ansa – serieanews. 🔗 Leggi su Serieanews.com

