Le star di OnlyFans che non pagavano le tasse

Alcune star di OnlyFans hanno accumulato circa 250 mila euro attraverso gli abbonamenti ai loro profili, senza aver dichiarato tali redditi al Fisco. La vicenda evidenzia le criticità legate alla tassazione delle piattaforme digitali e alle responsabilità dei professionisti che operano online. È importante conoscere le normative fiscali in vigore per garantire la corretta regolarizzazione delle attività e dei redditi derivanti da questo tipo di servizi.

