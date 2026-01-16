Le star di OnlyFans che non pagavano le tasse
Alcune star di OnlyFans hanno accumulato circa 250 mila euro attraverso gli abbonamenti ai loro profili, senza aver dichiarato tali redditi al Fisco. La vicenda evidenzia le criticità legate alla tassazione delle piattaforme digitali e alle responsabilità dei professionisti che operano online. È importante conoscere le normative fiscali in vigore per garantire la corretta regolarizzazione delle attività e dei redditi derivanti da questo tipo di servizi.
Avevano guadagnato circa 250mila euro tramite gli abbonamenti ai loro profili OnlyFans, nota piattaforma di diffusione di contributi “per adulti”, senza dichiarare alcunché al Fisco. Ora due donne sono finite nei guai. La guardia di finanza di Lodi ha concluso due verifiche fiscali su di loro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
