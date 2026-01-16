Le squadre giovanili del Romagna si incontrano e crescono insieme

Le squadre giovanili del Romagna Rugby si sono riunite allo Stadio di Cesena per una mattinata dedicata alla crescita e alla collaborazione tra le diverse categorie. L’evento ha coinvolto i giovani delle squadre Under 14, Under 16 e Under 18, insieme alle prime squadre maschile e femminile, consolidando il percorso di sviluppo del club nel 2026. Un momento importante per rafforzare il senso di squadra e condividere valori sportivi.

Il 2026 del Romagna Rugby ha preso il via con una mattinata di attività che ha riunito allo Stadio del Rugby di Cesena i ragazzi del Polo Romagna che militano nelle squadre Under 14, Under 16 e Under 18, oltre alle due prime squadre maschile e femminile che rappresentano i Galletti nei rispettivi campionati di Serie A. E' stata registrata una grande partecipazione tra gli atleti di tutte le categorie coinvolte, con oltre 100 giocatori presenti in campo e provenienti da tutti i club della Romagna, scortati da una decina di allenatori. Numeri alla mano, gli organizzatori dell'evento hanno contato una sessantina di Under 14, divisi in 4 squadre, ai quali si sono aggiunti 36 under 16 e 28 Under 18, tutti scesi in campo per disputare partite amichevoli tra pari età.

