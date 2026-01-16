Le reazioni alle nomine | critico il centrodestra gli auguri delle associazioni di categoria

Le reazioni alla recenti nomine della nuova giunta di Antonio Decaro segnano l’avvio della fase politica nel governo pugliese. Mentre il centrodestra esprime critiche, le associazioni di categoria formulano auguri di buon lavoro. In questa fase, si delineano le prime valutazioni e aspettative sul nuovo assetto amministrativo, che contribuiranno a definire il percorso futuro della regione.

BARI – Iniziano ad arrivare le reazioni alla nomina della nuova giunta di Antonio Decaro, che apre ufficialmente la stagione del governo pugliese. Insoddisfazione viene espresso dal centrodestra, pur negli auguri di buon lavoro, per l’assenza, a detta dei rappresentanti d’area, di una “discontinuità” rispetto al passato, soprattutto per via della scelta di affidare un ruolo di consigliere giuridico della presidenza a Michele Emiliano. Sono, invece, diversi gli auguri espressi dalle associazioni di categoria e dai rappresentanti del mondo economico pugliese. “Siamo stati facili profeti: con questa giunta regionale – dichiarano Paride Mazzotta, Paolo Dell'Erba, Massimiliano Di Cuia, Marcello Lanotte, Luigi Lobuono e Carmela Minuto, eletti nelle liste di Forza Italia -, Decaro conferma di aver tradito la promessa di cambiamento e discontinuità rispetto al ventennio passato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

