le presidi fanno centro

Le presidi hanno catturato l’attenzione del pubblico, portando in tv due fiction in contemporanea su Rai e Mediaset. Pur tra discussioni e opinioni diverse, è evidente che entrambe le produzioni hanno ottenuto un buon riscontro di pubblico, confermando il loro successo nel panorama televisivo. Un fenomeno che merita di essere analizzato, anche al di là delle polemiche che le circondano.

Sarà pure che queste presidi ci ricattano moralmente, perché affrontano argomenti che ci riguardano da vicino e che, oggettivamente, non sono contestabili, comunque, al di là di qualche sbavatura, è indubbio che le due fiction, in onda in contemporanea su Rai e Mediaset, hanno fatto centro. Il pubblico, che alla fine è giudice supremo, sta seguendo con grande passione sia Luisa Ranieri nel ruolo della preside coraggio che racconta la storia vera di Eugenia Carfora che ha ridato vita a un istituto superiore di Caivano, sia Sabrina Ferilli nel ruolo di una preside che combatte contro il revenge porn (nella foto). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

