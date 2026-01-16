Le libere donne di Magliano in scena domani alla scuola Proscaenium

Domani sera alle 21.15, presso la scuola Proscaenium di Pisa, si terrà lo spettacolo teatrale

Pisa, 16 gennaio 2026 - Domani sera alle 21.15 nella saletta teatro della scuola Proscaenium (viua Fiorentina 216a, ingresso gratuito su prenotazione) andrà in scena lo spettacolo teatrale “Le libere donne di Magliano” con l’interpretazione di Livia Castellana, la regia di Andrea Buscemi, e le musiche di Niccolò Buscemi. Lo spettacolo domenica si sposterà poi a Lucca all’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Con questo evento la Fondazione Mario Tobino vuole ricordare lo scrittore e psichiatra viareggino Mario Tobino in occasione del 116o anniversario della nascita, con la messinscena del libro scritto nel 1953. 🔗 Leggi su Lanazione.it

