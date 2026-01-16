La mostra “Le immagini di Pesaresi e le parole di Tondelli” offre un’occasione per scoprire il lavoro di due importanti figure dell’arte e della letteratura. Con oltre 15 mila visitatori e 117 giorni di apertura, l’esposizione presenta più di 100 fotografie, molte delle quali inedite, accompagnate da testi che ne approfondiscono il significato. Un’opportunità per apprezzare il patrimonio culturale e storico attraverso immagini e parole significative.

Oltre 15 mila visitatori, 117 giorni di apertura al pubblico, sei visite guidate per più di 100 fotografie a colori, molte delle quali inedite e portate alla luce. Va oltre ogni aspettativa il bilancio del progetto nato da una collaborazione tra i Comuni di Rimini e Savignano sul Rubicone, tramite la fototeca comunale "Marco Pesaresi" e l’Associazione "Savignano Immagini" che ha visto al centro la mostra " Rimini Proibita – Le parole di Tondelli nelle immagini di Pesaresi". L’esposizione, con la curatela di Jana Liskova e Mario Beltrambini, ha inaugurato la nuova stagione dei Palazzi dell’Arte di Rimini il 14 settembre 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

