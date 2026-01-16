Le feste regalano oltre 40mila presenze
Le festività si avviano alla conclusione, offrendo un bilancio positivo con oltre 40.000 presenze. Dopo lo spegnimento delle luci del Presepe della Marineria, in riviera si riflette sull’afflusso di visitatori e sull’andamento delle celebrazioni, segnando un momento di analisi e prospettiva per i prossimi eventi.
Con le luci del Presepe della Marineria che si sono spente, in riviera è il momento del bilancio delle festività. Proprio la Natività allestita sulla nave ammiraglia del museo e le altre cinquanta statue a grandezza naturale, allestite sulle altre barche antiche, si è confermata anche quest’anno una grande attrazione, che ha portato decine di migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, per vedere questa grande bellezza, così come sono tantissimi gli appassionati di fotografia che hanno atteso il momento giusto in termini di luce, ambiente e atmosfera, per fare lo scatto da incorniciare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
