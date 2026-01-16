Le festività si avviano alla conclusione, offrendo un bilancio positivo con oltre 40.000 presenze. Dopo lo spegnimento delle luci del Presepe della Marineria, in riviera si riflette sull’afflusso di visitatori e sull’andamento delle celebrazioni, segnando un momento di analisi e prospettiva per i prossimi eventi.

Con le luci del Presepe della Marineria che si sono spente, in riviera è il momento del bilancio delle festività. Proprio la Natività allestita sulla nave ammiraglia del museo e le altre cinquanta statue a grandezza naturale, allestite sulle altre barche antiche, si è confermata anche quest’anno una grande attrazione, che ha portato decine di migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, per vedere questa grande bellezza, così come sono tantissimi gli appassionati di fotografia che hanno atteso il momento giusto in termini di luce, ambiente e atmosfera, per fare lo scatto da incorniciare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le feste regalano oltre 40mila presenze

