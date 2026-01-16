Spoiler è il nuovo brano pop-metal del gruppo Le canzoni giuste, in collaborazione con Domenico Bini. Spoiler è il nuovo brano che non ti aspetti firmato Le canzoni giuste e in uscita il 16 gennaio 2026, l’ultimo che anticipa l’album Sotto la panca, previsto per marzo. Dopo Benito e Sushi 3000 che ha riscosso grande successo sui social, diventando la colonna sonora della nuova coreografia di Tohru Dance, la band più eclettica di Pescara torna a far parlare di sé, scegliendo questa volta come featuring il chitarrista metal più famoso del web, ovvero Domenico Bini. Brano ironico e irriverente, Spoiler trasforma l’ossessione contemporanea per le serie TV in un vero e proprio manifesto pop-metal. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Le canzoni giuste duettano con Domenico Bini nel singolo Spoiler

Leggi anche: I giocattoli duettano con sonoalaska nel nuovo singolo Harakiri

Leggi anche: I giocattoli duettano con sonoalaska nel nuovo singolo Harakiri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Le Canzoni GiusteSPOILER2026 - Rap, Metal - watching e Domenico Bini: Le Canzoni Giuste strikes back. rockit.it