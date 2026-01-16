le canzoni di ibisco nelle grotte di frasassi tra musica e video

Ibisco, vincitore di Musicultura 2025 e del Premio Grotte di Frasassi, sta attualmente realizzando un progetto musicale nelle suggestive Grotte di Frasassi. Questo luogo unico si presta a creare un format audiovisivo che unisce musica e immagini, offrendo un’esperienza originale e coinvolgente. La collaborazione tra l’artista e il contesto naturale contribuisce a valorizzare la sua produzione, in un ambiente che coniuga arte e natura.

Un luogo davvero ‘particolare’ per registrare musica. Sono le Grotte di Frasassi, dove Ibisco, uno degli otto vincitori di ‘ Musicultura 2025 ’, nonché vincitore del Premio Grotte di Frasassi, sta lavorando in questi giorni a un originale format audiovisivo. Al centro delle sessioni di registrazione e delle riprese video ci sono le musiche, le parole e la voce che daranno vita alle sue nuove canzoni, e che faranno parte del nuovo lavoro discografico. Intanto risuonano tra le stalattiti e stalagmiti che trasformano suoni e visioni in una sorta di incantesimo. Ibisco, all’anagrafe Filippo Giglio, si è aggiudicato il Premio Grotte di Frasassi con la canzone "Languore" durante le serate finali di Musicultura a Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

