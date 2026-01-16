Le bolle di schiuma si comportano come l'intelligenza artificiale e la scienza vuole capire perché
Uno studio della Pennsylvania University ha scoperto che le bolle di schiuma non sono statiche, ma si muovono seguendo leggi matematiche simili a quelle dell’intelligenza artificiale. Questa scoperta apre nuove prospettive sulla comprensione dei processi naturali e sulla possibile applicazione delle tecniche di deep learning per analizzarli e interpretarli. Un esempio di come la scienza possa trovare collegamenti sorprendenti tra fenomeni apparentemente semplici e tecnologie avanzate.
Uno studio della Pennsylvania University rivela che le schiume non sono affatto statiche come si pensava, ma le loro bolle si muovono seguendo le leggi matematiche del deep learning che permettono all'intelligenza artificiale d'imparare.
