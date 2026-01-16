Le bolle di schiuma si comportano come l'intelligenza artificiale e la scienza vuole capire perché

Uno studio della Pennsylvania University ha scoperto che le bolle di schiuma non sono statiche, ma si muovono seguendo leggi matematiche simili a quelle dell’intelligenza artificiale. Questa scoperta apre nuove prospettive sulla comprensione dei processi naturali e sulla possibile applicazione delle tecniche di deep learning per analizzarli e interpretarli. Un esempio di come la scienza possa trovare collegamenti sorprendenti tra fenomeni apparentemente semplici e tecnologie avanzate.

