Le aspettative degli imprenditori per il 2026, secondo la recente indagine di Confartigianato Emilia-Romagna, evidenziano un quadro di incertezza e una prevalenza di sentimenti pessimisti. La rilevazione, condotta a fine 2025 tra le imprese associate, mette in luce le sfide e le preoccupazioni che caratterizzano il panorama economico attuale, richiedendo attenzione e analisi approfondite per comprendere le prospettive future.

La rilevazione web di Confartigianato Emilia-Romagna condotta a fine 2025 tra le imprese associate, ha delineato un quadro di marcata incertezza e caratterizzato da un diffuso pessimismo per il futuro. Nei primi nove mesi del 2025 le imprese del campione hanno indicato un calo medio del fatturato del 2,0%, più accentuato nella Manifattura e Costruzioni (-3,8%). Rispetto al calo del fatturato del -4,1% rilevato la stessa indagine un anno prima, si osserva comunque un miglioramento diffuso in tutti i settori. Tra le principali difficoltà affrontate dalle imprese spicca una domanda del mercato insufficiente, che impatta su un terzo delle imprese, la carenza di manodopera, l'incertezza conseguente all'instabilità geopolitica e gli alti prezzi di energia elettrica e gas.

Giovani imprenditori, il 60% prevede di investire nel 2026 anche in provincia di Varese - È quanto emerge dall’indagine di Confcommercio Lombardia e del Gruppo Giovani Imprenditori del Terziario Lombardo: uno su quattro prevede nuove assunzioni nel corso dell’anno e il 30% non esclude un a ... varesenoi.it

Confcommercio Lombardia: l’ottimismo dei giovani imprenditori, il 60% sceglie di investire - L'indagine di Confcommercio Lombardia e del Gruppo Giovani Imprenditori: priorità investire in digitalizzazione ed intelligenza artificiale ... affaritaliani.it

Aspettative 2026: preoccupazione materie prime e ricerca personale, ma prevale generale ottimismo

ULTIME ORE PER RISPONDERE AL QUESTIONARIO FLASH PER I GIOVANI IMPRENDITORI! Com'è andato il 2025 e quali sono le aspettative e i progetti per l'anno che verrà dei giovani imprenditori (under 42) lombardi Faccelo sapere, bastano pochi facebook

