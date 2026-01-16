Le aritmie come intervenite con e senza farmaci | l’Ablazione

Le aritmie cardiache possono essere gestite con approcci farmacologici o interventi invasivi. Quando i farmaci non sono sufficienti, l’ablazione rappresenta una soluzione efficace e meno invasiva per ripristinare il ritmo normale del cuore. Questo trattamento, eseguito da specialisti, permette di ridurre i sintomi e migliorare la qualità della vita, offrendo un’alternativa valida per chi necessita di un intervento mirato e sicuro.

Il trattamento delle aritmie con e senza l'ausilio dei farmaci. Laddove i farmaci non risultano efficaci e non si ottiene il risultato sperato, sei ricorre ad interventi invasivi e meno invasivi, tra questi ultimi l'interventi di ablazione. A spiegare la titolai di trattamento il dir. dell'UOC di. Cardiologia dell'ospedale di Pozzuoli, il dr. Marco Boccalatte e il cardiologo del nosocomio flegreo, il dr. Pasquale Nocerino, specializzato in elettrofisiologia e cardiostimolazione.

