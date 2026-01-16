Le aree ludiche del II municipio avranno un guardiano per il decoro

Nel II municipio saranno installati dei guardiani per le aree ludiche, con l’obiettivo di garantire il decoro e prevenire abbandono e sporcizia. Attraverso un monitoraggio regolare, si intende mantenere gli spazi sicuri e puliti, migliorando la qualità dell’ambiente per bambini e famiglie. Questa iniziativa mira a preservare il valore delle aree dedicate al gioco e al tempo libero, assicurando un intervento tempestivo in caso di necessità.

