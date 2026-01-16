Le aree ludiche del II municipio avranno un guardiano per il decoro

Da romatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel II municipio saranno installati dei guardiani per le aree ludiche, con l’obiettivo di garantire il decoro e prevenire abbandono e sporcizia. Attraverso un monitoraggio regolare, si intende mantenere gli spazi sicuri e puliti, migliorando la qualità dell’ambiente per bambini e famiglie. Questa iniziativa mira a preservare il valore delle aree dedicate al gioco e al tempo libero, assicurando un intervento tempestivo in caso di necessità.

Evitare abbandono e sporcizia, monitorando quasi quotidianamente le condizioni di decoro delle aree ludiche. Per questo il II municipio ha pensato a una sorta di “guardiano” dedicato. Un operaio sotto contratto con la ditta che si occupa del verde pubblico decentrato.Decoro nelle aree ludicheIl. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Manutenzione giostrine e aree ludiche a Bari: approvati i contratti attuativi, interventi in tutti i municipi

Leggi anche: Da Parco Teoli a piazza delle Giunchiglie: 1.3 milioni per riqualificare le aree verdi del municipio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A Roma sud arrivano tre nuove aree ludiche. Ecco dove saranno - Con l'approvazione dell'assestamento di bilancio 2024, sono stati stanziati nuovi fondi per la realizzazione di aree ludiche e fitness in diversi territori di Roma. romatoday.it

Roma, al via nel V municipio i lavori di riqualificazione dell’area giochi di Villa De Sanctis - Sono in fase di avvio i cantieri di completa riqualificazione dell'area ludica di Villa De Sanctis nel V municipio. ilmessaggero.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.