Le aree ludiche del II municipio avranno un guardiano per il decoro
Nel II municipio saranno installati dei guardiani per le aree ludiche, con l’obiettivo di garantire il decoro e prevenire abbandono e sporcizia. Attraverso un monitoraggio regolare, si intende mantenere gli spazi sicuri e puliti, migliorando la qualità dell’ambiente per bambini e famiglie. Questa iniziativa mira a preservare il valore delle aree dedicate al gioco e al tempo libero, assicurando un intervento tempestivo in caso di necessità.
Evitare abbandono e sporcizia, monitorando quasi quotidianamente le condizioni di decoro delle aree ludiche. Per questo il II municipio ha pensato a una sorta di “guardiano” dedicato. Un operaio sotto contratto con la ditta che si occupa del verde pubblico decentrato.Decoro nelle aree ludicheIl. 🔗 Leggi su Romatoday.it
