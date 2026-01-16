Lazio e Como si affrontano nella ventunesima giornata della Serie A 2025/2026. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre: i biancocelesti puntano a consolidare la loro posizione in classifica, mentre i lariani cercano continuità nelle prestazioni. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro in diretta.

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I biancocelesti cercano continuità per ritornare nelle zone più nobili della classifica, mentre I lariani vogliono continuare a sognare. Lazio-Como si giocherà lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. LAZIO-COMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancocelesti sono reduci dalla vittoria esterna di Verona che ha restituito un po’ di fiducia dopo qualche altalena di risultati nelle settimane precedenti. La squadra di Sarri è nona in classifica con 28 punti, ed ha bisogno di sfruttare il fattore campo per non perdere ulteriore terreno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Lazio vs Como, ventunesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili di e dove vederla

