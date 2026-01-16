Lazio Lotito durissimo | La squadra la fa la società l’allenatore dà indicazioni tecniche A casa mia comando io!

Da calcionews24.com 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha espresso chiaramente la sua posizione sulla gestione della squadra, affermando che la società ha il ruolo principale nel costruire la formazione e che l’allenatore si limita a fornire indicazioni tecniche. Con un tono diretto, Lotito sottolinea il suo ruolo decisionale, evidenziando l’importanza della gestione societaria nel progetto sportivo del club.

Claudio Lotito, come riportato da SportMediaset, è intervenuto oggi affrontando diversi temi di attualità biancoceleste. Il presidente della Lazio, presente alla conferenza stampa di presentazione di Kenneth Taylor e Petar Ratkov, ha colto l’occasione per esprimersi su vari argomenti legati al club. Di seguito le sue dichiarazioni. CALCIOMERCATO – «Il mercato per noi è aperto ma non dobbiamo per forza comprare come se andassimo al supermercato. Lavoriamo per riportare la Lazio dove è stata per tantissimi anni. Stiamo allestendo una squadra competitiva – ha aggiunto – ma facciamo la collezione delle figurine. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lazio lotito durissimo la squadra la fa la societ224 l8217allenatore d224 indicazioni160tecniche160a casa mia comando io

© Calcionews24.com - Lazio, Lotito durissimo: «La squadra la fa la società, l’allenatore dà indicazioni tecniche. A casa mia comando io!»

Leggi anche: Lotito: «La squadra la fa la società, Sarri deve dare le indicazioni ai giocatori; comando io, lui è un dipendente»

Leggi anche: Sarri: “Non conosco Ratkov”. La replica di Lotito: “Non fa lo scout, fa l’allenatore”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

lazio lotito durissimo squadraLazio, Lotito: "Abbiamo tanti esuberi! Mercato aperto, seguiamo tutto" - La squadra biancoceleste sta già lavorando assiduamente per aggiornare la rosa a disposizione di Maurizio ... fantacalcio.it

lazio lotito durissimo squadraLazio, il ds biancoceleste Fabiani durissimo: «Fatti molto strani sulla trattativa Taylor, denuncerò a Procura e FIGC!» - Lazio, il ds biancoceleste Fabiani durissimo: «Fatti molto strani sulla trattativa Taylor, denuncerò a Procura e FIGC! calcionews24.com

lazio lotito durissimo squadraCalcio: Lotito 'lavoro per riportare Lazio dove merita, non aspiriamo a Conference League' - La Lazio sa quello che fa, ha un percorso ben programmato e non si vive alla giornata come da altre parti. ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.