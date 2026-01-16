Lazio Lotito durissimo | La squadra la fa la società l’allenatore dà indicazioni tecniche A casa mia comando io!
Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha espresso chiaramente la sua posizione sulla gestione della squadra, affermando che la società ha il ruolo principale nel costruire la formazione e che l’allenatore si limita a fornire indicazioni tecniche. Con un tono diretto, Lotito sottolinea il suo ruolo decisionale, evidenziando l’importanza della gestione societaria nel progetto sportivo del club.
Claudio Lotito, come riportato da SportMediaset, è intervenuto oggi affrontando diversi temi di attualità biancoceleste. Il presidente della Lazio, presente alla conferenza stampa di presentazione di Kenneth Taylor e Petar Ratkov, ha colto l’occasione per esprimersi su vari argomenti legati al club. Di seguito le sue dichiarazioni. CALCIOMERCATO – «Il mercato per noi è aperto ma non dobbiamo per forza comprare come se andassimo al supermercato. Lavoriamo per riportare la Lazio dove è stata per tantissimi anni. Stiamo allestendo una squadra competitiva – ha aggiunto – ma facciamo la collezione delle figurine. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
