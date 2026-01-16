Lazio Fabiani non ci sta | Fatti molto strani sulla trattativa Taylor denuncerò a Procura e FIGC!

Durante la conferenza stampa di oggi, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha commentato la trattativa riguardante Taylor, esprimendo preoccupazione per alcune anomalie riscontrate. Fabiani ha annunciato la volontà di rivolgersi alla Procura e alla FIGC per fare chiarezza sui fatti. La presentazione dei nuovi acquisti, Taylor e Ratkov, si è svolta in un contesto di tensione legata alla gestione della trattativa.

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti della Lazio, Kenneth Taylor e Petar Ratkov. Nel corso dell'incontro con i media, il direttore sportivo biancoceleste è intervenuto affrontando diversi temi legati al mercato e alla programmazione del club, come riportato da Calcio e Finanza. Queste le sue dichiarazioni: DENUNCIA – «A breve presenterò una denuncia per fatti molto strani accaduti nella trattativa per Taylor, siccome lavoro per il bene della società interverrò e denuncerò personalmente alla Procura della Repubblica e alla Federazione». SPIEGAZIONE – «Deve finire l'ingresso di persone per trarre vantaggi, io non sono ricattabile e lo dice la mia storia, andrò avanti per la mia strada.

