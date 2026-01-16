lavori tra bergamo e montello modifiche alla circolazione dei treni

Lunedì 19 gennaio, iniziano lavori di manutenzione Rfi tra Bergamo e Montello, con modifiche alla circolazione ferroviaria. Trenord comunica che, fino al 30 gennaio, si registreranno ritardi anche tra Bergamo e Seriate. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di pianificare gli spostamenti, per evitare disagi e rimanere informati sulle eventuali variazioni del servizio ferroviario durante questo periodo.

Trenord segnala lavori di manutenzione infrastrutturale fra le stazioni di Bergamo e Montello, previsti da Rfi (Rete ferroviaria italiana), che porteranno modifiche alla circolazione relativamente alle linee Brescia-Bergamo e Pisa-Bergamo nella giornata di domenica 18 gennaio. Inoltre, dal 19 al 30 gennaio, per l’istituzione di alcuni rallentamenti fra le stazioni di Bergamo e Seriate imposti da Rfi, sarà necessario ridurre la velocità di marcia dei treni; ciò comporta un arrivo posticipato a destino di 2 minuti per i treni provenienti da Brescia e diretti a Bergamo e i treni “R” 10502 della relazione Pisa-Bergamo e 10544 Cremona-Brescia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

