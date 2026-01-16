Lavori più lunghi Slitta di un anno la consegna della diga per il rigassificatore

È stata annunciata una proroga di un anno per la consegna della diga frangiflutti destinata a proteggere il rigassificatore al largo di Marina di Ravenna. La nuova data di completamento è prevista per dicembre 2027, slittando rispetto alla scadenza originaria di ottobre 2026. La modifica tiene conto delle condizioni meteomarine sfavorevoli e mira a garantire la corretta realizzazione dell’opera.

Una proroga di un anno nella consegna della diga frangiflutti che deve proteggere il rigassificatore al largo di Marina di Ravenna dalle condizioni meteomarine sfavorevoli, per l’esattezza da ottobre 2026 a dicembre 2027. Questa richiesta di variante è stata presentata il 5 gennaio scorso da Snam al presidente della Regione Emilia-Romagna, in quanto commissario straordinario relativamente al progetto. I motivi indicati si riferiscono al ritardo nella consegna dell’area di realizzazione della diga e nelle giornate di fermo dei lavori a mare a causa del maltempo. Questo significa che, per garantire la massima sicurezza sia della nave che dell’impianto in base al regolamento emanato dalla Capitaneria di porto, i servizi tecnico-nautici (rimorchiatori, piloti e ormeggiatori) per ulteriori 12 mesi dovranno disormeggiare la BW Singapore nel caso di previsioni meteo avverse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori più lunghi. Slitta di un anno la consegna della diga per il rigassificatore Leggi anche: Il crollo della nuova sede del consorzio universitario, slitta la consegna della perizia al giudice Leggi anche: Comune di Perugia, slitta la consegna della scuola di Ponte Pattoli: conferma dell’assessora Tizi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bus elettrici a Genova tempi più lunghi | A fine gennaio lavori in via Venti. AVVISO ALLA CITTADINANZA – Comune di Castel Morrone A seguito del guasto sul tratto di condotta di competenza della Regione Campania, i lavori di ripristino, come da comunicazioni ricevute, richiederanno tempi più lunghi rispetto a quanto inizialmen facebook Barletta, al via i lavori: moli più lunghi nel porto - News x.com

