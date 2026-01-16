Lavori nella strada devastata dai crateri a Chieti Scalo

A Chieti Scalo, in via Corradino D’Ascanio, sono iniziati lavori di riparazione a seguito di segnalazioni sui crateri presenti sulla strada. La strada, tra via Marcinelle e via Piaggio nella zona industriale, è temporaneamente chiusa al traffico veicolare fino alle 16 di oggi, venerdì 16 gennaio. L’intervento mira a garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità in questa area.

