Lavori nella strada devastata dai crateri a Chieti Scalo
A Chieti Scalo, in via Corradino D’Ascanio, sono iniziati lavori di riparazione a seguito di segnalazioni sui crateri presenti sulla strada. La strada, tra via Marcinelle e via Piaggio nella zona industriale, è temporaneamente chiusa al traffico veicolare fino alle 16 di oggi, venerdì 16 gennaio. L’intervento mira a garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità in questa area.
Dopo la segnalazione, scattano i lavori in via Corradino D’Ascanio, a Chieti Scalo.Dalla mattina di oggi, venerdì 16 gennaio, e fino alle 16 la via è chiusa al traffico veicolare, nel tratto compreso tra via Marcinelle e via Piaggio, zona industriale per consentire i lavori urgenti di rifacimento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
